5 شهداء في قصف استهدف مركبة ومواطنين بمدينة غزة

استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية جنوب وشرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مركبة في شارع صلاح الدين شمال دوار الكويت بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مجموعة من المواطنين بشارع البزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني بالمدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,550 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,280 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



