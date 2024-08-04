طبيب المنتخب يحدد فرص مشاركة زيزو أمام فرنسا

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كشف طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبي، الموقف النهائي لأحمد مصطفى زيزو من المشاركة في مباراة فرنسا المرتقبة بأولمبياد باريس 2024.

ويستضيف ستاد ليون غدا الإثنين، مباراة مصر ضد فرنسا، بالدور نصف النهائي من أولمبياد باريس، باللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساء.

وصرح طبيب المنتخب لإذاعة أون تايم سبورتس:" الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي هو صاحب القرار النهائي في مشاركة زيزو من عدمها، اللاعب يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة".

أضاف:" زيزو خضع خلال الساعات الماضية لجلسات علاجية على فترتين للحاق بالمباراة ولكن ضيق الوقت له تأثير كبير في قدرة اللاعبين على الاستشفاء بشكل كامل".

أكمل:" هناك اختبار طبي لزيزو سيخضع له اليوم الأحد لتحديد موقفه النهائي".

أتم:" زيزو لديه حماس ورغبة كبيرة للمشاركة أمام فرنسا".