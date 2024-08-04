أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أنه ليس لديه معلومات حتى الآن حول إصابة أحمد سيد زيزو التي تعرض لها أمام باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس.

قال ميكالي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" التدرب على ضربات الجزاء كان جزءا أساسيا في المران، وتمكنا من تحسين مستوانا فيها، وعملنا بشكل جيد ووصلنا لإحصائيات جيدة، وكان من المهم جدا أن نتقنها".

أضاف ميكالي:" من المهم للغاية أن ندافع بداية من المهاجمين، يجب أن يقوم الفريق بالأدوار الدفاعية".

أوضح:" الأدوار الهجومية تبدأ من قدم حارس المرمى، عندما يكون في مواجهتك 11 لاعبا يلعبون ككتلة واحدة فذلك يصعب المهمة على المنافس".

أشار البرازيلي:" حارس المرمى يجب أن يقرأ المباراة لكي يستطيع أن يبدأ الهجمة بشكل صحيح سواء بالقدم أو باليد، ويجب استغلال اللاعب الحر من المراقبة، ويجب التمركز في المساحات الخالية سواء زيزو أو شحاتة، حسب موقف كل هجمة، وحمزة علاء يمتلك ميزة بناء الهجمة".

أتم ميكالي:" ليس لدينا معلومات بمدى قوة إصابة زيزو، الطبيب سيخبرنا عن حالته، زيزو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا".

ويلاقي منتخب مصر الأولمبي منتخب فرنسا صاحبة الأرض في نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.