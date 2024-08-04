ملك الأردن وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في المنطقة

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله التطورات الخطيرة بالمنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الهاشمي الملكي، دعا العاهل الأردني في الاتصال إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، لتجنب توسع الصراع بالمنطقة والمزيد من الفوضى.

وأكد الملك أهمية وقف التصعيد الإقليمي والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، محذرا من تداعياتها التي قد تؤدي إلى تأجيج العنف والتوترات في الإقليم.

وشدد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع، لافتا إلى استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإغاثية بشتى الطرق المتاحة.

وأعاد التأكيد على أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، وإدامة التنسيق بما يخدم مصالحهما المشتركة.