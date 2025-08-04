شارك موظفو قطاع منطقة القناة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء فى انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية، من خلال وفد الشركة برئاسة المهندس إبراهيم شحاتة، رئيس منطقة القناة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، وفؤاد أمين، رئيس قطاع الشئون المالية بالشركة، وعدد من قيادات وموظفى الشركة بالإسماعيلية.

وتجمع موظفو الشركة وسط أجواء حماسية تعبر عن انتمائهم الوطنى وحرصهم على المشاركة فى الانتخابات، وتوجهوا إلى اللجان الانتخابية كل فى نطاق إقامته حاملين أعلام مصر، مؤكدين حرصهم على المشاركة فى اختيار أعضاء مجلس الشيوخ إيمانا منهم بدور المجلس فى مراقبة الأداء التشريعى ودعم السياسات العامة.

وأكد مسئولو الشركة أن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا كفله الدستور للجميع، وزيادة إقبال المواطنين يعكس وعيهم بدور المجلس في دعم الحياة التشريعية ودورهم الوطنى فى تنمية مستقبل بلدهم.