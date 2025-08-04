اختتمت محافظة الغربية مساء اليوم الاثنين فعاليات اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط مشاركة واسعة من المواطنين منذ الساعات الأولى وحتى إغلاق اللجان في التاسعة مساء، وسط تنظيم دقيق داخل المقار الانتخابية ومحيطها.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هذا المشهد هو حصاد استعدادات ميدانية مكثفة وجولات تفقدية قام بها خلال الأسابيع الماضية، لمراجعة جاهزية اللجان وتوفير الخدمات للناخبين، ومتابعة خطة التأمين والتجهيزات الفنية واللوجستية.

وأشار المحافظ إلى أنه تابع التصويت ميدانيًا منذ فتح اللجان صباحًا، من خلال زيارات لعدد من المراكز والأحياء بينها طنطا وكفر الزيات، إلى جانب المتابعة اللحظية من خلال مركز الطوارئ وغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة.

كما لفت إلى الجولات الميدانية التي نفذها الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية وتوفير كل الدعم والاحتياجات الفورية.

وأوضح المحافظ أن 654 لجنة انتخابية على مستوى الغربية كانت جاهزة بالكامل، من حيث الإضاءة ومصادر الطاقة البديلة، والمظلات ومناطق الانتظار لكبار السن وذوي الهمم، وتوافر الأطقم القضائية والطبية وفرق الإسعاف والتأمين.

ووجّه اللواء الجندي الشكر للأجهزة التنفيذية والأمنية والطبية، ورؤساء المدن والأحياء، ومديريتي التعليم والأزهر، لجهودهم في تجهيز المدارس كمقار انتخابية على الوجه الأمثل، مؤكدًا استمرار الجهد التنظيمي ذاته في اليوم الثاني غدًا.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بدعوة المواطنين ممن لم يدلوا بأصواتهم بعد، إلى التوجه للجانهم غدًا بكثافة، قائلًا: "مشاركتكم تدعم الديمقراطية والتنمية.. والغربية قادرة على تكرار المشهد الوطني نفسه في اليوم الختامي."