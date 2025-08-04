مفتي الجمهورية: صوت كل إنسان في الانتخابات أمانة ثقيلة سيسأل عنها أمام الله

أدلى الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم الاثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025م، في أول أيام الانتخابات، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة كفر الشيخ المعمارية العسكرية في محافظة كفر الشيخ.

وأكد مفتي الجمهورية، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني المهم تمثل واجبًا وطنيًّا ومسئولية شرعية تستوجب من كل مواطن أن يؤديها؛ صونًا لاستقرار الوطن وحفاظا على مساره الدستوري، كما أن إعطاء هذا الصوت ينبغي أن يكون تجسيدًا صادقًا للمصلحة العامة، واختيارًا مبنيًّا على معايير الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أهواء الذات أو اعتبارات القبلية والعصبية.

وأضاف أن صوت كل إنسان أمانة ثقيلة سيُسأل عنها صاحبها أمام الله عز وجل.

وأوضح أن العملية الانتخابية تمثل إحدى أسمى صور المشاركة المجتمعية الفاعلة، التي تُسهم في بناء مؤسسات راسخة تعبِّر عن إرادة الشعب وتستجيب لحاجاته، وأن الحفاظ على هذه القيمة مسؤولية وطنية جسيمة لا تحتمل التفريط أو التهاون.