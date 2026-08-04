تراجع استهلاك الطاقة في ألمانيا مع ارتفاع الأسعار

تراجع إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 9ر1% وفقا لتقديرات أولية.

وأظهرت حسابات أعدتها مجموعة عمل موازين الطاقة (AGEB) واطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة.

ووفقا للبيانات، تراجع استهلاك النفط بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام. وانخفض استهلاك البنزين بنسبة 6ر0%، بينما تراجع استهلاك الديزل بنحو 6%. كما انخفضت مبيعات وقود الطائرات بأكثر من 1%، في حين هبطت مبيعات زيت التدفئة الخفيف بأكثر من الثلث. وجاء في التقرير: "في المقابل، ارتفعت إمدادات البنزين الخام إلى الصناعات الكيميائية بنحو 3%". ويرى خبراء إحصاءات الطاقة إجمالا أن ارتفاع أسعار الطاقة كان له "تأثير كبير" على استهلاك الطاقة.

وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 3ر1%. وذكرت مجموعة عمل موازين الطاقة أن تأثيرات الطقس والنشاط الاقتصادي وتطور الأسعار توازنت إلى حد كبير.

وزاد استهلاك الفحم الحجري بنحو 7%، ويعود ذلك إلى زيادة استخدامه في محطات توليد الكهرباء وفي إنتاج الحديد الخام. وفي المقابل، تراجع استهلاك الفحم البني بنسبة 4%. وأرجعت مجموعة عمل موازين الطاقة ذلك، من بين أسباب أخرى، إلى "قدرة محطات الفحم البني على التكيف مع الأوضاع المختلفة في سوق الكهرباء".

وارتفع استخدام مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 4%، مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة قوية في طاقة الرياح. وارتفعت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة مقارنة بالعام الماضي من 9ر20% إلى 2ر22%.

ورغم ذلك، واصلت مصادر الطاقة الأحفورية، وهي النفط والغاز الطبيعي والفحم، توفير النصيب الأكبر من الطاقة المستهلكة في ألمانيا، إذ بلغت حصتها مجتمعة 9ر75%. أما النسبة المتبقية فتتكون في المقام الأول من واردات الكهرباء والكهرباء المولدة من حرق النفايات.

وبلغ استهلاك الطاقة الأولية المحلي خلال النصف الأول من العام 5341 بيتاجول، أي ما يعادل 1484 تيراوات/ساعة. وللمقارنة، تم ضخ 438 تيراوات/ساعة من الكهرباء إلى الشبكة في ألمانيا خلال عام 2025، وفقا لمكتب الإحصاء الاتحادي. ويعادل التيراوات/ساعة مليار كيلووات/ساعة. وفي مدينة هامبورج بلغ استهلاك الكهرباء خلال عام 2025 نحو 7ر10 تيراوات/ساعة.

وتضم مجموعة عمل موازين الطاقة ثلاثة اتحادات اقتصادية وخمسة معاهد متخصصة في أبحاث اقتصاد الطاقة.