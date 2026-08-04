 وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف 4 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 9:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لنسخة كأس العالم 2026؟
النتـائـج تصويت

وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف 4 سفن محملة بشحنات عسكرية للقوات الأوكرانية

موسكو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 9:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أغسطس 2026 - 9:07 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الجيش الروسي استهدف 4 سفن شحن تحمل إمدادات عسكرية لقوات نظام كييف في مينائي نيكولاييف ويوجني وفي البحر الأسود.

وقال البيان: "خلال مساء يوم 3 أغسطس الجاري، واصلت القوات المسلحة الروسية الهجمات على الموانئ والسفن البحرية والبنية التحتية للموانئ في أوكرانيا التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "نتيجة للضربات التي شنتها أسلحة أرضية عالية الدقة ومركبات جوية دون طيار في مقاطعة أوديسا، تم استهداف سفينة شحن جافة تحمل شحنات عسكرية في ميناء نيكولايف".

وتابع: "نتيجة لضربات بأسلحة دقيقة أرضية وطائرات مسيرة في مقاطعة أوديسا، استهدفت سفينة شحن جافة كانت تفرغ شحنة عسكرية في ميناء يوجني".

وأكد البيان أنه "نتيجة للضربات، تم استهداف سفينتين لنقل البضائع الجافة، كانتا تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية إلى موانئ أوكرانية، أثناء عبورهما البحر جنوب أوديسا".

وأوضح البيان أنه نتيجة للغارات التي شنتها القوات الروسية في مقاطعة أوديسا، "تضررت كل من مصنع تشورنومورسك لمكونات السيارات، ومحطة ميناء كانت القوات المسلحة الأوكرانية تجري فيها إصلاحات للمركبات العسكرية وتخزن فيها الذخيرة والوقود".

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك