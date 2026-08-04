الجزيري يودع الزمالك برسالة عاطفية

علق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على رحيله عن القلعة البيضاء برسالة عاطفية استرجع فيها ذكريات السنوات التي أمضاها بالقميص الأبيض.

كان نادي الزمالك قد أعلن أمس الإثنين إنهاء عقد الجزيري بالتراضي بين الطرفين، لينهي اللاعب قرابة 5 سنوات مع الفريق حقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات.

وقال الجزيري غبر حسابه على "انستجرام": "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لهذا النادي العظيم، الذي كان لي شرف الدفاع عن ألوانه وارتداء قميصه.

وكان لي شرف أن احصل على لقب الهداف التاريخي للمحترفين الأجانب في نادي الزمالك.

أتوجه بالشكر إلى جماهير الزمالك الوفية، التي ساندتني في أجمل اللحظات، و كانت دائماً عاشقة لهذا الكيان الكبير. سأبقى ممتناً لكل كلمة دعم، ولكل لحظة عشتها بينكم.

هذه هي سنة الحياة، لكل بداية نهاية، ولكل رحلة محطة أخيرة. أغادر اليوم وأنا أحمل في قلبي الكثير من الذكريات، وأتمنى لنادي الزمالك دوام النجاح والبطولات، فهو سيبقى دائماً أحد أكبر الأندية في إفريقيا والعالم العربي.

شكراً لكل زميل لعبت معه، ولكل مدرب و إداري وعامل داخل النادي، ولكل من ساهم في هذه الرحلة.

أغادر، لكن يبقى الاحترام والتقدير والمحبة. وأتمنى أن أكون قد تركت بصمة تليق بتاريخ هذا النادي وجماهيره.

إلى اللقاء... وكل التوفيق لنادي الزمالك وجماهيره العظيمة