إصابة أربعة أشخاص في إطلاق نار بمدينة كولونيا الألمانية

أصيب أربعة أشخاص، بعضهم بجروح خطيرة، جراء إطلاق نار في مدينة كولونيا الألمانية.

وذكرت الشرطة أن إطلاق النار وقع في أحد الشوارع العامة، بعدما نشب خلاف بين عدة أشخاص في المكان. ونقل المسعفون المصابين إلى مستشفيات.

وطوقت الشرطة موقع الحادث على نطاق واسع خلال الليل. وشارك عدد كبير من عناصر الشرطة في العملية، حيث استجوبوا شهودا وجمعوا أدلة من موقع الحادث.

ولم يتضح بعد من أطلق النار في حي مولهايم شمالي المدينة في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. كما لم تكشف الشرطة عن أي معلومات بشأن تنفيذ عمليات توقيف محتملة. ولم يتضح أيضا عدد الطلقات التي أطلقت أو الدافع وراء هذا الاعتداء.

ويعد حي مولهايم من أكثر أحياء كولونيا ارتفاعا في معدلات الجريمة. ففي مارس الماضي، تعرض أحد رواد مطعم في الحي للتهديد بسلاح ثم للسطو. وفي عام 2024، أُنشئت في أحد ميادين الحي أول منطقة دائمة لحظر حمل الأسلحة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا.