وزير التخطيط: المتابعة الميدانية للمشروعات جزء رئيس من رؤية الوزارة لضمان انعكاس الاستثمارات على جودة حياة المواطن

أجرى أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ترافقه جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية موسعة بمحافظة البحيرة. تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات، وتعزيز مسار توطين التنمية، فضلاً عن متابعة معدلات الإنجاز الفعلي للمشروعات على أرض الواقع، حرصًا على تحقيق تنمية شاملة تنعكس إيجابًا وبشكل ملموس على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ومن المقرر أن تشمل جولة أحمد رستم وجاكلين عازر تفقد حزمة من المشروعات التنموية في قطاعات حيوية، أبرزها: البنية التحتية، التنمية البشرية، الصحة، التعليم، والتنمية الزراعية، إلى جانب عدد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة.

وأكد وزير التخطيط، أن متابعة المشروعات ميدانيًا، والتنسيق المستمر مع المحافظات لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء إجراءات "حوكمة الاستثمارات العامة"، يمثل هدفًا استراتيجيًا ورئيسًا للوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح رستم أن هذا النهج يتيح التعرف عن قرب على مراحل وتطور التنفيذ، وقياس مدى انعكاس تلك المشروعات على جودة حياة المواطنين، مع العمل الفوري على تذليل أية تحديات أو عقبات قد تطرأ أثناء مراحل العمل.

جدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي استكمالاً لسلسلة الزيارات الميدانية التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لمتابعة جهود التنمية بالمحافظات، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2025/2026).

وكان رستم قد أجرى زيارتين سابقتين إلى محافظتي بورسعيد والمنوفية خلال النصف الأول من العام لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية هناك.