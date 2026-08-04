التصريح بدفن مواطن صدمته سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

قررت النيابة العامة بمركز العدوة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه إثر صدمه بسيارة ملاكي أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي.

وكشف تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش صحة مركز العدوة، أن الوفاة جاءت نتيجة كدمات متفرقة بالجسم، وكسر بالحوض، ونزيف داخلي بالبطن والصدر، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى، مساء الاثنين، إخطارًا من المقدم مسعد زكي، رئيس مباحث مركز شرطة العدوة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بأحد الأشخاص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية منشأة حلفا بدائرة مركز العدوة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع حسن علي عيسى، 55 عامًا، فلاح، ومقيم بقرية منشأة حلفا، متأثرًا بالإصابات البالغة التي لحقت به نتيجة الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.