 استئناف الأنشطة الرياضية في اليمن بعد توقفها بسبب جائحة كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استئناف الأنشطة الرياضية في اليمن بعد توقفها بسبب جائحة كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 2:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 سبتمبر 2020 - 2:23 ص

أقرت الحكومة اليمنية استئناف النشاط الرياضي رسمياً للألعاب الرياضية كافة للعام 2020 و2021 بعد توقفها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني خالد صالح قوله إن الوزارة رفعت الحظر عن الأنشطة الرياضية بعد أن عقد قطاع الرياضة أكثر من اجتماع للاطلاع على حالة تفشي وباء كورونا وقررت السماح للأندية والاتحادات باستئناف ممارسة النشاطات الرياضية وذلك بالعودة التدريجية لتلك النشاطات.

وحدد القطاع شهر سبتمبر مرحلة استعداد الأندية الرياضية للموسم الرياضي الذي يقام خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي.

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