رئيس كوريا الجنوبية يوجه بالاستجابة الكاملة لمواجهة إعصار هينامنور

وجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأحد، الحكومة بالاستجابة الكاملة مع اقتراب إعصار "هينامنور" من البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي كانغ إن-سون -في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- "إن الرئيس يون عقد اجتماعا في المركز الوطني لإدارة الأزمات في المكتب الرئاسي في العاصمة سول للتحقق من استعداد الحكومة لمواجهة إعصار "هينامنور"، وتلقى فيه تقريرا شاملا حول تطورات الإعصار والتوقعات الخاصة به واستعدادات الحكومة ذات الصلة".

وأوضح يون أن الإعصار يتحرك شمالا باتجاه كوريا الجنوبية، في وقت لم تتعاف فيه البلاد بعد من تداعيات الأمطار الغزيرة الشهر الماضي، مؤكدا أن الكوارث الطبيعية تسبب أضرارا أكبر للطبقات الضعيفة اجتماعيا، ويتعين على الحكومة أن تمنح الأولوية لسلامة الشعب وتبذل أقصى جهدها لتقليل الأضرار.

ووجه بالتحقق من أوضاع الفئات الضعيفة والمناطق المعرضة للخطر، مثل البيوت التي يقع نصفها تحت الأرض "الطوابق شبه السفلية" والمناطق الساحلية منخفضة الارتفاع، مشددا على ضرورة مراقبة الحكومة للمناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة.