وزيرة الهجرة: الوزارة تضع المصريين بالخارج أولوية قصوى لها

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، أن الوزارة تضع المصريين بالخارج أولوية قصوى لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت جندي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة " إم بي سي مصر" اليوم السبت، إلى أن تكليفات الوزارة الجديدة هي أن المواطن في الداخل أو الخارج يجب أن يكون في عمق وقلب عملية التنمية، وسياسات الوزارات الجديدة.. وقالت "المصريون بالخارج هم شغلي الشاغل منذ أول يوم لي في الوزارة".

وأوضحت أنه تم عقد لقاءات مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ووزراء الاتصالات والإسكان والشباب والرياضة، ومن المقرر عقد خمسة لقاءات مع وزراء آخرين في الأسبوع المقبل؛ بهدف محاولة عمل صفقة متكاملة من المحفزات الرئيسية للمصريين بالخارج، وإشعارهم بمكانتهم وأن الدولة تسعى إليهم وأن يكون الترابط والتواصل استثمار فيهم وفي أولادهم وأحفادهم في المستقبل.

وتابعت الوزيرة قائلة "نحن نسعى لتحقيق أكبر قدر من المحفزات للمصريين في الخارج، وكل تلك المحفزات ستكون مجمعة في موقع إلكتروني وتطبيق مخصص للمصريين في الخارج، وهي محاولة للتسهيل عليهم، ويضم كل خدمة نسعى لتحقيقها ووضع بروتوكولات خاصة بها وتنظيمها".