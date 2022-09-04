لبنان: الوسيط الأمريكي في محادثات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يصل بيروت هذا الأسبوع

تلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، أعلمه فيه أنه تواصل مع الوسيط الأمريكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين، في إطار المهمة المكلف بها من الرئيس اللبناني.

وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الأحد، أعلم «بو صعب» الرئيس اللبناني، بأن «هوكشتاين» سيزور لبنان في أواخر الأسبوع المقبل؛ لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.

وأوضح «بو صعب» للرئيس «عون» بأن «معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين، مبنية على تكهنات وليست دقيقة».

وأكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني أنه سمع من الجانب الأمريكي، أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل، هو أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إن حل النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان يمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

يأتي ذلك في وقت اعتبر فيه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أن الكرة في ملعب الوسيط الأمريكي فيما يتعلق بترسيم الحدود.

وأضاف المسؤول الأمريكي -بحسب أكسيوس- أن الولايات المتحدة تواصل تضييق الفجوات بين لبنان وإسرائيل، وتعتقد أن من الممكن التوصل إلى تسوية دائمة بينهما.

وأشار إلى أن المبعوث الأمريكي يجري اتصالات يومية بالمسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين، كما نقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن من المتوقع أن يزور المبعوث كلا من لبنان وإسرائيل، الأسبوع الجاري.