اليابان تعلن إطلاق مهمة الصاروخ إتش تو إيه الخميس المقبل

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا" اليوم، أنه سيتم إطلاق الصاروخ الياباني "إتش تو إيه"، يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم إطلاق الصاروخ "إتش تو إيه"، حاملا المركبة القمرية الذكية "SLIM"، للقيام بأول مهمة لليابان على سطح القمر، من مركز تانيجاشيما الفضائي في محافظة كاجوشيما جنوب غربي البلاد.

وتهدف مهمة المركبة، الذي يبلغ وزنها 200 كلغ تقريبا، إلى الهبوط في محيط دائرة قطره 100 متر والاستقرار على سطح القمر لمدة 20 دقيقة، كاختبار تقني يهدف إلى تأكيد دقة التقنيات المستخدمة، ثم بعد ذلك تطور مهام مستقبلية لدراسة سطح القمر بصورة دقيقة.

وستستخدم البيانات التي تجمعها المركبة في برنامج أرتميس، الذي تقوده الولايات المتحدة ويهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر، في حين سيحمل الصاروخ إتش تو إيه مهمة التصوير بالأشعة السينية والتحليل الطيفي أو XRISM، التي طورتها جاكسا بالاشتراك مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا ووكالات أخرى.

وفي حال نجاح المهمة ستصبح اليابان الدولة الخامسة في العالم التي تضع مسبارا على سطح القمر.

جدير بالذكر، أنه تم تأجيل إطلاق الصاروخ إتش تو إيه، مرارا بسبب مخاوف كانت تتعلق بسوء الأحوال الجوية.