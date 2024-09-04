ثلاثة وزراء أوكرانيين يقدمون استقالاتهم ضمن تعديل وزاري كبير

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قدم ثلاثة وزراء أوكرانيين استقالاتهم اليوم الثلاثاء وسط تكهنات بشأن تعديل وزاري أكبر فيما تواجه البلاد التي تمزقها الحرب وابلا متزايدا من الضربات الصاروخية الروسية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو إلى أنه يستعد لإجراء تعديل وزاري، فيما تقترب أوكرانيا من الشتاء الثالث منذ نشوب الحرب.

ويتم التعديل الوزاري فيما تواجه البلاد تحديات متصاعدة شاملة، بينما يكشف موسم التدفئة الذي يلوح في الأفق نقاط ضعف في نظام الطاقة الذي يزداد استهداف روسيا له.

وقدم استقالته للبرلمان كل من وزير العدل دينيس ماليوسكا ووزير حماية البيئة رسلان ستريليتس ووزير الصناعات الاستراتيجية أوليكسندر كاميشين الذي يشرف على إنتاج الأسلحة المحلية، حسبما قال رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك في منشور على موقع فيسبوك.