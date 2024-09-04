أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، غدا الخميس، على القاهرة الكبرى والمحافظات.

وأفادت الهيئة باستمرار الطقس الحار خلال النهار على معظم الأنحاء، ومائل للحرارة ليلًا، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة التي بدأت في الانخفاض التدريجي بدءًا من اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى عودة للأجواء الشتوية الممطرة على بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد لا تزال تشهد ارتفاعًا نسبيًا عن درجات الحرارة السائدة على معظم محافظات الجمهورية، حيث لا تتخطى الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 درجة مئوية، فيما تسجل 33 درجة مئوية على السواحل الشمالية، في حين تصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية في الجنوب.

كما ستتشكل شبورة مائية خفيفة على معظم الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية خلال فترات الصباح الباكر، مع استمرار الرياح المعتدلة على معظم الأنحاء، ونشاطها خلال فترات متقطعة.

وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أيضًا أن تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال بعض الفترات المتقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.



جنوب الوجه البحري: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.



السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.



شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.



جنوب الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 27 درجة مئوية.