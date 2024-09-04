 ناميبيا تعتزم إصدار قانون خاص بالهيدروجين الأخضر بحلول 2026 - بوابة الشروق
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ناميبيا تعتزم إصدار قانون خاص بالهيدروجين الأخضر بحلول 2026

ويندهوك (ناميبيا) (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 4:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 4:42 م

ذكر وزير المالية في ناميبيا، ايبومبو شيمي في مؤتمر بالعاصمة ويندهوك، أنه سيتم تحديد القواعد والضرائب بشأن القطاع الذي سينتج الوقود من مصادر متجددة.

وأضاف أن رأس المال الرخيص ضروري لتحقيق هذه الصناعة وبدأ التمويل لها، فيما تتطلع ناميبيا لتطوير العديد من المشروعات، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتقول سابين دال أومو، الرئيسة التنفيذية لشركة سيمنس في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا إن الهيدروجين الأخضر يمثل اتجاها تجاريا رئيسيا.

وأضافت أن الشركة تعمل في مشروع "سي.إم.بي" وتبحث عن مشاركة محتملة في مشروعي "هيفين" و"هيلرون" في ناميبيا.

يشار إلى أن شركات هولندية تتعاون مع ناميبيا لإنشاء صندوق الثروة السيادي.


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