الرئيس السيسي: زيارتي لتركيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم بين البلدين

عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بإجرائه زيارة إلى تركيا بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتفاهم بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، اليوم الأربعاء، نقل الرئيس السيسي للشعب التركي مشاعر المحبة من المصريين في ظل الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والإرث الحضاري والثقافي المشترك.

وأشار إلى أنّ السنوات الماضية شهدت ازدهارًا مستمرًا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموًا مضطردًا.

ولفت إلى زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع، مؤكدا رغبة البلدين الصادقة في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.