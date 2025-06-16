أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفتاحه على فكرة أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور الوساطة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية: "سأكون منفتحا على ذلك"، مضيفا: "إنه [بوتين] مستعد. لقد اتصل بي بخصوص ذلك. أجرينا محادثة طويلة حول هذا الموضوع. تحدثنا عن هذا أكثر من وضعه هو. هذا شيء أعتقد أنه سيتم حله".

ووفقا للكرملين، عرض الرئيس الروسي نفسه كوسيط في الصراع بين إسرائيل وإيران خلال مكالمة هاتفية مع ترامب يوم السبت.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران، وقد أثارت بالفعل إمكانية العمل كوسيط خلال المفاوضات الأمريكية بشأن برنامج طهران النووي المثير للجدل.

ويخوض بوتين حربا ضد أوكرانيا المجاورة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقد رفض حتى الآن، على الرغم من جميع نداءات ترامب، الجلوس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات سلام.

وعلى الرغم من وجود محادثات بين ممثلي البلدين، إلا أن وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا فلا يبدو في الأفق تصور واضح لحل الصراع.

ويوم السبت، بعد مكالمته الهاتفية مع بوتين ومناقشات حول التصعيد في الشرق الأوسط، قال ترامب على "تروث سوشيال" إنه وبوتين اتفقا على أن القتال بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي.

وتعمل روسيا وإيران بشكل وثيق معا، وذلك أساسا بسبب العقوبات الغربية التي تفرض ضغوطا على كلا البلدين. وتتعرض إيران للانتقاد لدعمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وقد زودت روسيا بطائرات مسيرة من طراز شاهد تسببت في أضرار واسعة النطاق في أوكرانيا.





