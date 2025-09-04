تركيا والسعودية توقعان اتفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري

وقع مصرف "إكسيم بنك" التركي، و"إكسيم بنك" (بنك التصدير والاستيراد) السعودي، اتفاق شراكة يهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتوفير فرص تمويل جديدة للمصدرين.

جاء ذلك بحسب بيان صادر، الخميس، عن مصرف "إكسيم بنك" التركي، الهيئة الرسمية لدعم الصادرات في تركيا.

وبموجب الاتفاق، سيحصل المصدرون على تمويل بشروط ميسرة لتصدير المواد الخام من أجل المنتجات غير النفطية في السعودية، إضافة إلى دعم تمويلي بفترات تصل إلى عامين وبأسعار تنافسية.

وللاتفاق، بحسب البيان، "أهمية استراتيجية" لتوسيع حجم التجارة بين تركيا والسعودية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التركية في أنشطتها التجارية الخارجية، وتسهيل حصول المصدرين على التمويل.

ومن المتوقع أن تعود فرص التمويل بالنفع بصورة كبيرة على الشركات المتوسطة والكبيرة العاملة في القطاعات الموجهة للتصدير، لا سيما المنسوجات والآلات والمواد الكيميائية والأغذية، وفق البيان.