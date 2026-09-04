جوف تتغلب على بادوسا لتبلغ الدور الثالث في بطولة أمريكا للتنس

تغلبت المصنفة الرابعة عالميا كوكو جوف 6-4 و7-6 على باولا بادوسا في الدور الثاني من بطولة ​أمريكا المفتوحة للتنس في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، لتواصل سعيها ‌نحو الفوز بلقبها الثاني في فلاشينج ميدوز.

وفي أمسية حارة تباينت مع الأيام الافتتاحية التي شهدت هطول الأمطار، دخلت جوف ملعب آرثر آش مدعومة بتشجيع الجماهير المتحيزة لها، على أمل ​مواصلة سعيها نحو لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

لكن مهمة الأمريكية لم ​تكن سهلة أمام المصنفة 87 عالميا، التي تتمتع بسجل إيجابي ضد جوف، ⁠رغم الفارق الكبير بينهما في التصنيف، بما في ذلك الفوز في آخر ​مباراتين جمعتهما، بعدما انتصرت بمجموعتين دون رد في الدور الأول من بطولة أستراليا ​المفتوحة العام الماضي، ومؤخرا خلال جولة الملاعب العشبية هذا الصيف في برلين.

وتبادلت اللاعبتان الضربات منذ البداية، واستخدمت كل منهما أفضل أسلحتها من الخط الخلفي بحثا عن أفضلية مبكرة.

وهددت بادوسا في البداية ​بالاستحواذ على زمام المبادرة، وأجبرت جوف على إنقاذ نقطتين لكسر الإرسال. لكن الأمريكية ​حققت كسر الإرسال الحاسم، مستفيدة من خطأ فادح في الضربة الأمامية من اللاعبة الإسبانية بدا ‌أنه ⁠أربكها ذهنيا وأثر على أدائها، لتنهي جوف المجموعة الأولى وتتقدم في النتيجة.

وكانت المجموعة الثانية مثيرة بالقدر نفسه، بعدما كسرت كل لاعبة إرسال منافستها مرتين قبل اللجوء إلى الشوط الفاصل، ورفعت بادوسا من مستواها بحثا عن طريقة للعودة إلى المباراة.

وسار الشوط الفاصل ​على نفس المنوال حتى ​لعبت بادوسا كرة ⁠خارج الملعب، مما دفع جوف (22 عاما) إلى الاحتفال بفرح غامر بعد أن حسمت تأهلها إلى الدور التالي.

وستواجه جوف، المفضلة لدى الجماهير، ​لاعبة إسبانية أخرى في المباراة المقبلة، هي كريستينا بوكسا.