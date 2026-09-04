رئيس وزراء اليونان يستعد لإزاحة النقاب عن خطة دعم اقتصادي مع اقتراب الانتخابات

يستعد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، لكشف النقاب عن خطة للدعم الاقتصادي تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، في الوقت الذي يستعرض فيه ملامح برنامجه الاقتصادي قبل الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة، اشترطت عدم الكشف عن هويتها قولها، إن حزمة إلإجراءات التي سوف يطرحها ميتسوتاكيس غدا السبت خلال خطاب سنوي في مدينة ثيسالونيكي بشمال البلاد سوف تصل قيمتها إلى قرابة ملياري يورو (3ر2 مليار دولار).

وأوضحت المصادر أن الخطة سوف تتضمن إجراءات لتخفيف الأعباء عن كاهل الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وأرباب المعاشات مع سلسلة من الإعفاءات الضريبية وإجراءات لخفض تكاليف الوقود.

وأعلنت الحكومة اليونانية بالفعل سلسلة إجراءات سوف تسري اعتبارا من يناير المقبل، حيث تتوافر لليونان حاليا مساحة لإنفاق إضافي بعد تجاوز أهدافها الخاصة بالميزانية عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي جهود تعزيز ماليات الشعب اليوناني الذي يواجه مشكلات ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في توقيت حرج من الناحية السياسية، حيث صرح ميتسوتاكيس، الذي يتولى حاليا رئاسة الحكومة في فترة ولاية ثانية، بأن الانتخابات العامة المقبلة سوف تجرى في الربيع.

وتشير استطلاعات الرأي باستمرار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة تتصدر اهتمامات الناخبين، بالرغم من سلسلة المبادرات التي اتخذتها الحكومة لخفض أسعار الوقود والبقالة، لاسيما بعد نشوب الحرب الإيرانية.