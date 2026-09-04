بدء العد التنازلي لطرح منتجات محمد صلاح للجماهير

بدأ نادي طرابزون سبور العد التنازلي لطرح المجموعة الخاصة بالنجم المصري محمد صلاح، في ظل الإقبال الكبير من جماهير الفريق على قمصان النادي منذ إتمام صفقة انتقاله إلى صفوفه.

ووفقًا لموقع «61 Saat» التركي، اكتملت غالبية الاستعدادات الخاصة بالمجموعة الجديدة، التي يتولى نادي طرابزون سبور إنتاجها من خلال TS Club، على أن يتم طرح المنتجات تدريجيًا أمام الجماهير خلال نحو شهر.

وأوضح الموقع أن المجموعة المنتظرة قد تضم أكثر من 15 منتجًا، مع التركيز على تقديم منتجات عملية ومتنوعة تلبي احتياجات الجماهير.

ومن المقرر أن تشمل المجموعة منتجات صيفية وشتوية، إلى جانب عدد من الإكسسوارات، لتقدم خيارات متنوعة أمام مشجعي طرابزون سبور.

وعلى صعيد مبيعات القمصان، أكد التقرير أن الإقبال لا يزال في ارتفاع مستمر، رغم مغادرة معظم المشجعين المقيمين خارج تركيا للمدينة.

وأشار الموقع إلى أن الطلب لا يقتصر على قمصان الفريق فقط، وإنما يمتد إلى مختلف منتجات الموسم الجديد، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير.

ويستعد نادي طرابزون سبور، الذي نجح خلال السنوات الأخيرة في تقديم منتجات وابتكارات لافتة، لطرح مجموعة محمد صلاح، وسط توقعات بأن تحظى باهتمام واسع من جماهير طرابزون سبور لفترة طويلة.