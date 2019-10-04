رئيس جامعة المنيا يلتقي بممثلي مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بـ«منظمة العمل الدولية»

في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين جامعة المنيا ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروعها "وظائف لائقة لشباب مصر"، عقد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا لقاءً مع ممثلي مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر" حضره من جانب الجامعة الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والمنسق لمبادرة إنتاج الغاز الحيوي "البيوجاز"، والدكتور أبو هشيمة مصطفى رئيس قسم الميكاترونيات بكلية الهندسة بجامعة المنيا، ومن جانب المشروع حضرت عزة قنديل، مديرة مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، والدكتورشريف الرملى استشارى توثيق انشطة المشروع، وجيهان يعقوب ممثل المشروع بمحافظة المنيا.

وخلال اللقاء قدمت مديرة مشروع وظائف لائقة لشباب مصر، الشكر لجامعة المنيا وإدارتها لما تقدمه من مجهودات ومساهمات لدعم المبادرات المجتمعية ومساهمتها فى دعم مبادرة إنشاء 100 وحدة للوقود الحيوى بقرية بنى حسن الشروق بأبوقرقاص، التى قام المشروع بتنفيذها بدعم مالى من بنك الكويت الوطنى وبالتعاون والتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بمحافظة المنيا، إضافة إلى دور الجامعة الهام فى تقديم التدريب النظرى والأكاديمى للمهندسين الخريجين الذين تم تدريبهم خلال المبادرة.

وعقب اللقاء قام ممثلو المشروع بزيارة لوحدة دعم الأعمال الخضراء بالجامعة، والوحدة البحثية للوقود الحيوى بالمزرعة التابعة لكلية زراعة بالجامعة الجارى تنفيذهما فى اطار التعاون المشترك والمثمر بين مشروع وظائف لائقة لشباب مصر وجامعة المنيا، كما تم زيارة مركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالجامعة.