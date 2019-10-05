مديرية التموين الإسكندرية: ضبط 191 مخالفة فى حملة مكبرة بالإسكندرية

شن المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة حملة موسعة على الأسواق أسفرت عن تحرير محضر إنتاج خبز غيرمطابق للمواصفات لأحد المخابز ، وتحرير محضرين عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبزين تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين لأحد المخابز.

وقامت إدارة تموين شرق ، برئاسة عبد الرازق الطيب مدير الإدارة ، و إشراف نبيل محفوظ رئيس الرقابة ، بحملات فى نطاق الإدارة و أسفرت عن عن تحرير عدد 4 محاضر توقف مخابز بلدية بدون اذن مسبق من التموين تحرير عدد 9 محاضر استيلاء على المال العام تحرير عدد 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين.

كما تم التحفظ على الكميات منها عدد 26 طرد حبن تركى و4 قرص زنة القرص 12 كجم عدد 7 صفيحة جبنة بيضاء منتهية الصلاحية عدد 11 صفيحة مورتا بدون اى بيانات تحرير عدد 3 محاضرعدم إعلان عن الأسعار السلع الغذائية تحرير عدد 12 محاضرعدم حمل شهادات صحية تحرير محضر استخدام مطبوعات فى تغليف سلع غذائية تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد وقد أسفرت حملات إدارة تموين العجمى.