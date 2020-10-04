وزير الإعلام اليمني يدين قصف مليشيا الحوثي المتواصل لمدينة تعز

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، القصف الإجرامي المتواصل الذي تشنه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بالأسلحة الثقيلة من مواقعها في تبتي (سوفتيل والسلال) على مدينة تعز.



وأوضح الإرياني -في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الأحد- أن القصف الذي تشنه مليشيا الحوثي يستهدف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين الذين بدأوا بالعودة لمنازلهم، وراح ضحيته العشرات من النساء والاطفال‏ بين قتلى وجرحى، مشيرا أن ما تمارسه مليشيا الحوثي الإجرامية من قصف للاحياء السكنية بمدينة تعز وترويع سكانها والحصار الذي تفرضه على المحافظة منذ الانقلاب، يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي على أبناء هذه المحافظة الصامدة‏.



وأعرب عن استيائه لاستمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي ترقى لمرتبة جرائم الحرب، مطالبا بتدخل فوري وفاعل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف جرائمها وانتهاكاتها ورفع الحصار على محافظة تعز تنفيذا لاتفاق السويد.