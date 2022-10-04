 الكرملين: هناك تفاعل وثيقة للغاية مع بيلاروسيا في العملية الخاصة بأوكرانيا - بوابة الشروق
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الكرملين: هناك تفاعل وثيقة للغاية مع بيلاروسيا في العملية الخاصة بأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 - 11:39 م

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن مينسك حليف وشريك لموسكو، تعليقًا منه على تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن بلاده تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، عندما سُئل عما إذا كانت مينسك شاركت في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:"إن بيلاروسيا هي حليف وشريك لنا، ولدينا معًا دولة الاتحاد. وبالطبع، في إطار دولة الاتحاد هذه، وفي إطار علاقات الحلفاء، هناك تفاعل وثيق للغاية"... بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وصرح لوكاشينكو في وقت سابق بأن بيلاروسيا تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا دون إرسال أفراد عسكريين، مُشيرًا إلى أن مهمة مينسك كانت استبعاد توجيه ضربة إلى بيلاروسيا ومنع الصراع من الانتشار إلى أراضيها.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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