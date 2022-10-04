السودان يخفض أسعار بيع الوقود بعد مراجعة الأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي

قررت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، تخفيض أسعار بيع الوقود في محطات الخدمات البترولية.



وجاء القرار بعد مراجعة وزارة الطاقة والنفط الأسعار الشهرية حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتكلفة الإنتاج المحلي، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".



وأوضحت أنه "بناء على المراجعة الشهرية للأسعار فقد تقرر تعديل أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أكتوبر 2022م الساعة الثالثة عصراً كحد أقصى".



ووفقا للأسعار الجديدة يكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية للتر البنزين 522 جنيها (ويبلغ سعر الدولار الأمريكي في السودان نحو 576.3267 جنيه وفقا للبنك المركزي السوداني).



وبحسب الأسعار الجديدة يكون سعر لتر الجازاويل 672 جنيها شاملة رسم الولاية 2 جنيه/ لتر.



وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار سياستها والتزامها بالخط الخدمي لمصلحة المواطن وتطمئن المواطنين بتوفر جميع المنتجات البترولية بصورة مستقرة.