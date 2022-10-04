البنتاجون: استعادة القوات الأوكرانية مدينة ليمان يعد انتصارا كبيرا

أكد مصدر عسكري بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن استعادة القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة ليمان الاستراتيجية قرب دونيتسك شرقي البلاد يعد انتصارا كبيرا.



وقال المصدر العسكري ـ في إحاطة صحفية من البنتاجون حسبما أوردت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء ـ إن المدينة كانت مركزا مهما للإمداد اللوجستي للقوات الروسية، ذاكرا أن واشنطن لم تلحظ حتى الآن من جانب روسيا أي تعديل لوضعيتها النووية.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد أعلن أول أمس أن بلدة "ليمان" الشرقية الرئيسية أصبحت خالية تماما من القوات الروسية.