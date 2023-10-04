ساني يريد حسم موقفه مع بايرن ميونخ

ذكر تقرير إعلامي أن ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، يريد أن يقررفي الصيف المقبل، ما إذا كان سيمدد تعاقده مع الفريق البافاري أو سينتقل لناد جديد.

وذكرت صحيفة "بيلد" الأسبوعية أن عقد ساني مع بايرن يمتد حتى يونيو 2025، ولكن حتى الآن لم يتم فتح مسألة تمديد العقد مع النادي. ووفقا للتقرير، يرغب فريقا ريال مدريد وبرشلونة في الحصول على خدمات على اللاعب.

وانتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ في عام 2020 وحاليا يقدم أفضل مواسمه مع بايرن ميونخ.

وسجل ساني خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري الألماني (بوندسليجا)، كما سجل هدفا واحدا في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.