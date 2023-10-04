رئيس التشيك: الانتخابات الأوروبية ستكون فرصة واختبارا للديمقراطية

ذكر رئيس التشيك بيتر بافيل في خطابه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة "ستراسبورج" اليوم الأربعاء، أن الانتخابات الأوروبية التي ستجرى العام المقبل ستكون فرصة واختبارا للديمقراطية.

وأكد أن الأمر الرئيسي لتحقيق السلام والرخاء في أوروبا هو وحدتها وتنوعها، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

وأدان بقوة الحرب الروسية في أوكرانيا، داعيا السياسيين إلى التواصل مع مواطنيهم وعدم إعطاء مساحة للتضليل.

وفي كلمته، أشار عدة مرات إلى آخر رئيس لتشيكوسلوفاكيا وأول رئيس لجمهورية التشيك، الراحل فاتسلاف هافيل، الذي كان سيحتفل بعيد ميلاده الـ87 في الخامس من أكتوبر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الأوروبية بين السادس والتاسع من يونيو العام المقبل، حسب موقع "يورو نيوز" الإخباري.