ملتقى توظيف في الإسكندرية يوفر فرص عمل للشباب بمشاركة 33 شركة خاصة

أعلنت وزارة العمل في بيان لها اليوم عن تفاصيل افتتاح ملتقى توظيف للشباب نظمته مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وبحضور خالد جمعه سكرتير عام المحافظة، والذي شارك فيه 33 شركة، لتوفير 9900 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وتسليم 141 عقد عمل لذوى الهمم من أبناء المحافظة.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالاسكندرية في تقريره للوزارة، أن الملتقى شهد فقرة للارشاد المهني، وطرق توعية الشباب بعملية التقديم في الوظائف والإجراءات المطلوبة، ومعرض لمنتجات مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة والذي تفقدها وكيل المديرية والسكرتير العام، ومنوهاً إلى أن الملتقى شهد إقبال كبير من الشباب للحصول على فرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع إمكانياتهم وطموحات هم.

وأكد أن المديرية مستمرة في متابعة عمليه تشغيل راغبى العمل في أماكن عملهم من قبل فريق متخصص من الأجهزة التابعة للتأكد من تمتعهم بكل الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون داخل أماكن عملهم.