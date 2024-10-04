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أعلن فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس، قائمة نسور قرطاج لمواجهتي منتخب جزر القمر، ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

ويواجه نسور قرطاج نظيره جزر القمر يوم 11 أكتوبر الحالي على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات قبل أن يواجه نفس المنتخب في الجولة الرابعة يوم 15 أكتوبر.

قائمة تونس شهدت تواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، بينما غاب حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأبيض عن القائمة.

جاءت قائمة تونس على النحو التالي..

حراسة المرمى: البشير بن سعيد - أمان اله مميش – صبري بن حسن.

خط الدفاع: وجدي كشريدة – رائد بوشنيبة – ديلان برون – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – علاء غرام – نادر الغندري – حسام بن علي – علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – حمزة رفيعة – حسام تقا – محمد علي بن رمضان – إلياس سخيري – حنبعل المجبري.

خط الهجوم: إلياس سعد – أنس حاج محمد – بلال آيت مالك – يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري – علي يوسف - بلال الماجري – شهاب جبالي.