قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، يوم الثلاثاء، يحظى بالشرعية الكاملة.

وأوضح خامنئي، في خطبة اليوم الجمعة، أن "خطوة قواتنا المسلحة في مساندة غزة قبل أيام قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ستقوم بما هو ضروري بقوة وحزم ولن نتهاون ولن نندفع"، مؤكدا أنه "لكل شعب الحق في الدفاع عن أرضه وسيادته ضد المحتلين والغاصبين".

وقال خامنئي إن "الشهيد حسن نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين"، مشيرا إلى أن "العدو الجبان عجز عن توجيه ضربة مؤثرة لبنى فصائل المقاومة، فلجأ إلى سياسة الاغتيالات والتدمير."

وأردف: "دفاع حزب الله عن غزة ونصرته للمسجد الأقصى هما خدمة مصيرية للمنطقة كلها. ولا أحد يحق له انتقاد اللبنانيين في مساندة أشقائهم الفلسطينيين بالدفاع عن أرضهم".

وأضاف: "كل ضربة تنزل بالكيان الغاصب هي خدمة للمنطقة ولكل الإنسانية"، مشيرا إلى أن "الكيان الذي تلقى مساعدات هائلة من أمريكا والغرب مني بالهزيمة في مواجهة بضعة آلاف من المجاهدين".

وأكد أن "المقاومة في المنطقة لن تتراجع باستشهاد قادتها ورجالها والنصر سيكون حليفها"، مشددا على أن " الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب الله".

وأكد خامنئي أن "طوفان الأقصى تحرك مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أنه "للشعب الفلسطيني كامل الحق في أن ينتفض في وجه المحتل الذي أهدر حياته".

وأضاف أن "المقاومة في غزة أذهلت العالم وجهاد رجال فلسطين ولبنان أعاد الكيان الغاصب 70 عاما إلى الوراء".