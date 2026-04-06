آلان شيرر: مشاهدة صلاح بهذا المستوى «أمر مؤسف»

أبدى آلان شيرر، أسطورة الكرة الإنجليزية، انزعاجه الشديد من تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن متابعة ما يقدمه حاليًا أصبحت صعبة على جماهير كرة القدم.

ويُعد صلاح أحد أبرز أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز، غير أنه يمر بموسم معقد، يتزامن مع اقترابه من الرحيل عن صفوف "الريدز".

وتعرض موسم الدولي المصري لانتكاسة جديدة، بعدما أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة مانشستر سيتي، في لقطة جسدت، من وجهة نظر شيرر، حجم المعاناة التي يعيشها اللاعب مؤخرًا.

وأوضح شيرر أن تراجع مستوى صلاح لا يقتصر على ركلة الجزاء المهدرة، بل يمتد إلى الأداء العام داخل الملعب، مشيرًا إلى أن ما يحدث «ليس أمرًا لطيفًا للمشاهدة».

كما أضاع صاحب الـ33 عامًا فرصة محققة خلال الشوط الأول من المباراة، بعدما تأخر في اتخاذ قرار التسديد، ليمنح الفرصة للمدافع عبد القادر خوسانوف للتدخل وقطع الكرة، التي تحولت إلى رمية تماس.

وتوقف شيرر عند هذه اللقطة خلال حديثه في برنامج “The Rest Is Football”، مؤكدًا أن رؤية لاعب بقيمة صلاح يمر بهذه الفترة الصعبة أمر مؤسف.

وقال الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي:" صلاح بعيد تمامًا عن مستواه، الفرصة التي سنحت له في الشوط الأول تلخص حالته الحالية".

وأضاف: " خوسانوف كان بإمكانه السقوط ثم النهوض والعودة لمنافسته، رغم أن صلاح نجح في تجاوزه في البداية، لكنه لم يستثمر ذلك بالشكل المطلوب".

واختتم:" للأسف، ليس من الجيد رؤية ذلك، ثم إهدار ركلة الجزاء أيضًا، كانت مباراة صعبة عليه، ومن المؤسف مشاهدة أحد عظماء الدوري وهو يعاني بهذه الطريقة".

وفي سياق متصل، يظل صلاح مطالبًا باستعادة ثقته سريعًا في مبارياته المتبقية مع ليفربول، خاصة بعدما بدا في بعض الفترات وكأنه يفتقد الحضور الذهني قبل انطلاق اللقاءات.

ورغم تراجع الثقة، فإن العودة إلى اللعب بعفوية قد تمثل مفتاح استعادة مستواه، خصوصًا أن المباريات الكبرى كانت دائمًا نقطة انطلاقه للعودة بقوة.

وتترقب جماهير "الريدز" مواجهة قوية أمام باريس سان جيرمان، قد تشكل فرصة مثالية للنجم المصري لاستعادة بريقه من جديد، في وقت تظل فيه الشكوك قائمة حول قدرته على استعادة مستواه قبل نهاية مشواره المحتمل في دوري أبطال أوروبا.