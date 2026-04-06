الجيش الإيراني: استمرار الحرب يهدف إلى إيصال العدو إلى نقطة الندم الحقيقي

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أمير أكرمي نيا، إن «استمرار الحرب يهدف إلى إيصال العدو إلى نقطة الندم الحقيقي»، مشددا على أن هذا الاستمرار يقوم على «عقلانية استراتيجية بامتياز».

ونقلت شبكة روسيا اليوم عن نيا قوله: «يمكن الجزم بأن الطرف المقابل قد أخفق حتى الآن في تحقيق أهدافه من هذه الحرب، بل وفي واقع الأمر مني بالهزيمة. الهدف من استمرار الحرب هو إيصال العدو إلى نقطة الندم الحقيقي».

وتابع متحدث الجيش الإيراني: «دفع العدو إلى هذه المرحلة يشكل ضرورة لردعه من تكرار العدوان مستقبلا»، مبينا أن «بلوغ هذا الهدف من شأنه أن يعزز الردع إلى حد يجعل العدو عاجزا عن الانخراط مجددا في أي عمل عدائي ضد إيران».

يأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة