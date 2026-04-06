الحرس الوطني في الكويت: قوة الواجب أسقطت 4 طائرات مسيرة ودرون بمواقع مسئوليتها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في الكويت جدعان فاضل، أن قوة الواجب تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من إسقاط طائرتين (مسيرتين) طائرتين (درون) في مواقع المسئولية التي تتولى تأمينها.

وقال فاضل في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة داعيا الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد أن قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى الإيرانيين، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول عربية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.