عمرو أديب: العرض العسكري بالأكاديمية وجه رسالة واضحة للداخل والخارج

قال الإعلامي عمرو أديب، إن العرض الذي نظم بالأكاديمية العسكرية المصرية وجه رسالة واضحة للداخل والخارج.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الرسالة يوجه رسالة للشعب مفادها أن يكون مطمئنًا.

وشدد على أن العرض لم يكن مجرد احتفال بالطلبة الخريجين، لكنه كان محمل برسائل، وهو ما قيل بشكل واضح خلال العرض.

ونوه بأن العرض العسكري يمثل استعراضا لقدرات وقوتها الدفاعية والرادعة، متابعًا: «يعني قبل ما تفكر، خلي بالك من الشباب والمدرعات والطيارات اللي عندنا، وكمان ومن الشعب نفسه والجبهة الداخلية».

واستكمل: «الرسالة للخارج.. لو عاوز تهزر هزر مع ناس تانية.. الجيش المصري لا يقبل الهزار أو المغامرات».

ولفت إلى أن الضابط المصري وطني ولديه عقيدة للدفاع عن وطنه حتى الموت شهيدًا، متابعًا: «هذه هي الوظيفة الوحيدة الذي يضع صاحبها لنفسه احتمال الموت وهو ينزل لعمله كل يوم».

وأمس الخميس، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات العسكرية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالقيادة الاستراتيجية.