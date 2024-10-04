مخرج فيلم أغنية الماعز: التضحية من أجل الحب محور العمل

عقب عرض فيلمه "أغنية الماعز" ضمن المسابقة الرسمية للدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي، تحدث المخرج البولندي أنچن چاكيموسكي عن تفاصيل العمل، موضحًا أن الفيلم يصنف كرومانسي، حيث يسرد قصة شاب يوناني يصل إلى جزيرة نائية لبيع قطعة أرض ورثها عن عمه، لكن خططه تتغير بعد لقائه بفتاة من أهل الجزيرة، مما يقوده للتخلي عن فكرة البيع.

وأشار چاكيموسكي إلى أن الهدف من الفيلم هو إيصال رسالة عن التضحية من أجل الحب، حيث يمكن للإنسان التخلي عن خططه للبقاء مع من يحب.

وأضاف أن الفيلم، الذي أنتج العام الماضي وضم نخبة من الفنانين اليونانيين كالفنان توميس بانو، بلغت تكلفته 900 ألف دولار، واستغرق إنتاجه عامًا كاملًا، وتم تصوير مشاهده في مواقع مختلفة في اليونان.

كما أشار المخرج إلى أن فيلمه حصد حتى الآن ثمانية جوائز في مهرجانات دولية، تكريمًا لإبداعاته في الإخراج، التمثيل، التأليف، والتصوير، مما يعزز مكانته على الساحة السينمائية الدولية.