الفنان محمد الطوخي يقدم ليلة طرب في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

يستعد المطرب محمد الطوخي للمشاركة في فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته الـ 32، من خلال حفلين. الأول يوم الأحد 13 أكتوبر بدار أوبرا الإسكندرية، بمشاركة المطربة نداء شرارة وقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد، والثاني (ليلة طرب) بمعهد الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر.

خلال الحفلين، سيقدم الطوخي مجموعة من الأغاني الطربية المميزة، منها "كل دا كان ليه"، "يا واحشني رد عليا"، "خايف أقول اللي في قلبي"، "أنا هويت وإنتهيت"، "موعود"، و"في يوم وليلة".

يُقام مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 32 خلال الفترة من 11 وحتى 24 أكتوبر الجاري، ويضم عدداً كبيراً من نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، منهم علي الحجار، ومدحت صالح، وهاني شاكر، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، ولطفي بوشناق، وتامر عاشور، ولطيفة، وريهام عبد الحكيم، ومروة ناجي، ومي فاروق، ولينا شاماميان.