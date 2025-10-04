سفير السويد يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى السفير داج يولين دانفلت، سفير السويد بالقاهرة، زيارة إلى متحف المجوهرات الملكية بقصر الأميرة فاطمة الزهراء بالإسكندرية

وشملت الزيارة استكشاف كنوز نادرة من مقتنيات أسرة محمد علي باشا، تضمنت تيجانًا مرصعة بالألماس وساعات فاخرة ومجوهرات ملكية فريدة.

وقالت الدكتورة ريهام شعبان مديرة المتحف، إنّ السفير أعرب خلال جولته عن إعجابه الشديد بروعة المعروضات وما تحمله من قيمة تاريخية وفنية تعكس فخامة الحياة الملكية في مصر آنذاك.

وأضافت أنّ الزيارة تعكس الاهتمام الدولي بالمتحف كأحد أهم معالم التراث الثقافي بالإسكندرية.

من جانبه، أكد السفير السويدي أن ما شاهده يمثل ثروة حضارية مبهرة تحفظ ذاكرة التاريخ المصري، وتعد مصدر إلهام للتواصل الثقافي بين الشعوب.