محافظ القليوبية: الدفع بـ 30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق مصنع قليوب

تواصلت أعمال إطفاء الحريق الهائل الذي اندلع بمصنع الدراجات البخارية بمدينة قليوب، وأمر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بالدفع بـ30 سيارة إطفاء.

ودفعت القوات المسلحة من جانبها بـ4 سيارات إطفاء من سيارات القوات المسلحة وسيارات إطفاء شركات البترول حيث تم الدفع بأربع عربات للإطفاء الرغوي لمحاولة السيطرة على الحريق الذي اندلع بمصنع أبو حوا بقليوب.

وقال المحافظ إنه في حوالي الساعة الخامسة مساء حدث حريق بمخزن للبطاريات القابلة للاشتعال على مساحة 200 متر ثم امتد الحريق إلى مساحة 4200 متر وذلك نظرًا للمواد القابلة للاشتعال حيث وصل الحريق إلى الثلاثة طوابق، مشيرًا إلى عدم وجود خسائر في الأرواح أو إصابات، مع استمرار جهود الحريق والتعامل بأسلوب حذر منعًا لحدوث أية إصابات ومنع انتقاله للمنطقة الصناعية المجاورة.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق هائل بشركة أبوحوا للدراجات البخارية بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب في مخازن الكاوتش الخاصة بمصانع أبوحوا لتصنيع الموتوسيكلات وامتد لمصنع التصنيع وقطع الغيار دون خسائر في الأرواح، وجار محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة.