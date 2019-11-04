قوات الوفاق الليبية تعلن السيطرة على معسكر اليرموك

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أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا محمد قنونو أن قوات الوفاق شنّت هجوماً على تمركزات الجيش الوطني الليبي في محيط العاصمة طرابلس وألحقت بها خسائر فادحة.

وبين قنونو، بحسب عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"،اليوم الأثنين، أن قوات حكومة الوفاق تمكنت خلال تقدمها من استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك، كما بسطت سيطرتها على اربع شوارع النهر وعمارة العظم بخلة الفرجان إضافة إلى القاء القبض على ثلاثة عناصر تابعين للجيش والسيطرة على آلية مسلحة تتبع للقوات المسلحة.

كان مايسمي بالجيش الوطني الليبي قد اعلن في الشهر الماضي سيطرته على معسكر اليرموك.

وأضاف قنونو أن المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب استهدفت بشكل دقيق آليات وتمركزات لقوات الجيش في وادي الربيع في الضاحية الشرقية لطرابلس،بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبي .

واتهم قنونو الجيش بإطلاق "قذائف جراد عشوائية إضافة إلى القصف الجوي للطيران الحربي ما أدى لإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفل، وسيارات لمواطنين في محيط مصحة بمنطقة صلاح الدين ومحيط مدرسة بمنطقة الهضبة البدري ومخزناً للأدوية بمنطقة عين زارة" بحسب تعبيره.

ويشهد محيط العاصمة الليبية معارك بين مايسمي بالجيش الوطني وقوات الوفاق منذ أبريل الماضي.