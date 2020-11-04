رئيسة مجلس النواب: أثق أن بايدن سيكون رئيسنا القادم وسنسيطر على الشيوخ

أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، منذ قليل، عن ثقتها بأن المرشح الديموقراطي جو بايدن سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة مؤكدة على أن انتخابات الرئاسة ستعزز أغلبية الديموقراطيين في المجلس.

وأضافت بيلوسي في حديث لبرنامج "PBS NewsHour" "نشعر بأمل كبير بشأن مجلس الشيوخ، وواثقون أن جو بايدن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تثق في قدرة الديمقراطيين على انتزاع أغلبية مجلس الشيوخ من الجمهوريين، قالت بيلوسي "حاليا، في تلك اللحظة، واثقة".

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب في حين يمتلك الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.