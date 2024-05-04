المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيرا إلى الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ أعمالا كهذه قد تشكّل هجوما على إدارة العدالة.



وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقرّه لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»، إنّه يسعى إلى الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقا مع صلاحياته.



وأضاف أنه مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يقوَّضان عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة في حال اتخاذ قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.



وحذّر من أنّ تهديدات كهذه، حتى لو لم تنفَّذ، يمكن أن تشكّل هجوما على إدارة العدالة، المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.



وأشار إلى أنّ الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ فوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها.



ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لوكالة فرانس برس الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بالحرب على غزة.



لكن خبيرة قانونية رجحت أن تكون التهديدات مرتبطة بالتحقيق الجاري في فلسطين، بالنظر إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة حول تهديدات للسلطة الفلسطينية ردا على احتمال إصدار مذكرات توقيف.



ويمكن تفسير بعض تصريحات المسئولين الإسرائيليين على أنها تهديد لمسؤولي مكتب المدعي العام بشكل غير مباشر، أو تدخل في التحقيق.



وفتحت الجنائية الدولية تحقيقا عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بشبهة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.



ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023".



وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض الجمعة: «نحن بالطبع نعارض أي تهديد أو ترهيب للمسئولين العموميين، بما في ذلك لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية».



لكنها أضافت: «نحن لا ندعم هذا التحقيق، ولا نعتبر أنه من مسؤوليتهم، وقد كنا واضحين جدا بشأن ذلك».



