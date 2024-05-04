أفاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببدء استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو، وذلك في أول أيام العمل بعد إجازة عيد شم النسيم.



وقال في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إن قانون التصالح الجديد حدد مدة 6 أشهر لتلقي الطلبات، مع إمكانية تمديدها بحد أقصى 6 مرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية 3 سنوات.



وأضاف أن هذا التمديد يأتي في ضوء العدد الضخم لمخالفات البناء، لافتا أنه يوجد 2.5 مليون حالة قديمة كانت قد تقدمت للتصالح في القانون القديم لعام 2019.

وأوضح أنه سيتم تحويل هذه الحالات آليًا إلى لجان البت في الطلبات دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة.



وأشار إلى أن لجان البت في طلبات التصالح ستبدأ عملها الثلاثاء المقبل بالنظر في طلبات التصالح القديمة، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تقديم عدد كبير من طلبات التصالح الجديدة يصل عددها إلى 2.5 مليون طلب جديد.